Однопартийцы призвали Мэй к выходу из ЕС без соглашения о Brexit

30 марта, 2019, 22:41

Однопартийцы Терезы Мэй по консервативной партии призвали к выходу из Евросоюза без соглашения о Brexit

Об этом со ссылкой на Reuter сообщает "РБК-Украина".

Более половины членов Палаты общин от консервативной партии, находящиеся у власти Британии призвали премьер-министра Терезу Мэй согласиться на выход страны из состава Евросоюза без двустороннего соглашения с Брюсселем.

Депутат консервативной партии сообщил, что законодатели призвали Мэй к расширению процесса в письме, которое было отправлено премьеру 29 марта после того, как Палата общин в третий раз отклонила ее соглашение о выходе.

Письмо было подписано 170 из 314 консервативных законодателей в парламенте, среди которых 10 министров. Они выступают за вариант "жесткого Brexit" и призывают вывести страну из ЕС 12 апреля 2019 года независимо от того, будет ли к тому времени готово какое-то соглашение, регламентирующее процесс.

Сейчас пресс-секретарь премьер-министра отказалась давать комментарии относительно письма.