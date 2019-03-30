Однопартийцы призвали Мэй к выходу из ЕС без соглашения о Brexit
Об этом со ссылкой на Reuter сообщает "РБК-Украина".
Более половины членов Палаты общин от консервативной партии, находящиеся у власти Британии призвали премьер-министра Терезу Мэй согласиться на выход страны из состава Евросоюза без двустороннего соглашения с Брюсселем.
Депутат консервативной партии сообщил, что законодатели призвали Мэй к расширению процесса в письме, которое было отправлено премьеру 29 марта после того, как Палата общин в третий раз отклонила ее соглашение о выходе.
Письмо было подписано 170 из 314 консервативных законодателей в парламенте, среди которых 10 министров. Они выступают за вариант "жесткого Brexit" и призывают вывести страну из ЕС 12 апреля 2019 года независимо от того, будет ли к тому времени готово какое-то соглашение, регламентирующее процесс.
Сейчас пресс-секретарь премьер-министра отказалась давать комментарии относительно письма.
- 29 марта нижняя палата парламента Великобритании в третий раз проголосовала против соглашения о выходе из Европейского Союза, которое Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добивается проведения в парламенте четвертого голосования по соглашению о выходе из Европейского Союза.
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