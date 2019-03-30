На Николаевщине пятая община перешла к ПЦУ
Такое решение верующие общины приняли на общем собрании в соответствии со статьей 8 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях", сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Николаевской облгосадминистрации.
"Таким образом, это уже пятая православная община на территории Николаевщины, которая приняла решение об изменении юрисдикционной принадлежности с УПЦ в единении с Московским патриархатом на Православную церковь Украины", - заявили в ОГА.
Отмечается, что ранее подобное решение приняли прихода сел Тимирязевка Вознесенского района, Васильевка и Тамарино Снигиревского района и села Сухая Балка Доманевского района.
Справка
По состоянию на 30 марта в ПЦУ от УПЦ МП перешло уже 507 приходов.
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