На Николаевщине пятая община перешла к ПЦУ

30 марта, 2019, 09:38

Свято-Михайловский приход города Первомайска принял решение о переходе с Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины

Такое решение верующие общины приняли на общем собрании в соответствии со статьей 8 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях", сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Николаевской облгосадминистрации.

"Таким образом, это уже пятая православная община на территории Николаевщины, которая приняла решение об изменении юрисдикционной принадлежности с УПЦ в единении с Московским патриархатом на Православную церковь Украины", - заявили в ОГА.

Отмечается, что ранее подобное решение приняли прихода сел Тимирязевка Вознесенского района, Васильевка и Тамарино Снигиревского района и села Сухая Балка Доманевского района.

Справка

По состоянию на 30 марта в ПЦУ от УПЦ МП перешло уже 507 приходов.