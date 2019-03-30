На французский пляж более 35 лет выбрасывает кошек Гарфилдов. Теперь стало известно, откуда они взялись

30 марта, 2019, 11:11

С начала 1980-х на один из пляжей во французском регионе Бретань выбрасывает детали игрушечных телефонов в форме кота Гарфилда. Только через 35 лет удалось выяснить, откуда они взялись

Об этом сообщает France Info.

Пластмассовые детальки находили на пляже между коммунами Плумоге и Плуарзель на северо-западе Франции. Телефоны собирали волонтеры из организации Ar Viltansou. Только за 2018 они нашли 200 деталей: пластиковые глаза, ноги, а иногда и рыжего кота целиком.

За долгие годы пластиковые телефоны превратились для жителей французского региона в своеобразный символ того, как человечество загрязняет природу.

Depuis 30 ans, des téléphones Garfield s'échouent sur des plages de Bretagne > https://t.co/O6CGI70rm9 pic.twitter.com/Sv9iZwDeTq - Le Parisien (@le_Parisien) 21 февраля 2019 г.

Когда волонтеры убирали пляж в очередной раз, к ним подошел местный житель Рене Морван и сказал, что знает, где находится грузовой контейнер с пластиковыми детальками. Морван рассказал, что он и его брат несколько десятков лет назад заметили, что на пляж выбросило оранжевые телефоны. Когда волны стихли, они пошли обследовать местность и увидели контейнер с игрушками.

Морван пояснил, что молчал все это время, так как боялся, что нарушил какой-нибудь закон. Во Франции потерянный груз необходимо либо вернуть владельцу, либо передать государству.

22 марта волонтеры, вычислив местонахождение контейнера по словам Морвана, отправились на его поиски. Контейнер удалось обнаружить, но, к сожалению, многие части игрушек или находятся глубоко на дне, или застряли в горах.

Кроме того, волонтеры предполагают, что более 30 лет назад судно, в котором были пластиковые телефоны, могло потерять не один контейнер, а несколько. Поэтому, вероятно, еще какое-то время им придется регулярно убирать берег от пластиковых Гарфилдов.