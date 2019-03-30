Мэй попытается в четвертый раз "протащить" соглашение о Brexit через британский парламент

30 марта, 2019, 17:37

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добивается проведения в парламенте четвертого голосования по соглашению о выходе из Европейского Союза

Об этом сообщает ВВС.

Тереза Мэй и ее правительство ищут пути возвращения к рассмотрению соглашения по выходу из ЕС, делая четвертую попытку получить поддержку депутатов.

Глава правительства сказала, что Великобритании будет нужен альтернативный путь вперед. Ожидается, что депутаты от всех партий рассмотрят другие варианты путей дальнейших действий по Brexit на 1 апреля.

Правительство Мэй стремится завоевать поддержку 34 консервативных депутатов, которые считают, что соглашение оставляет Великобританию слишком тесно связанной с ЕС.