//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Какой погоды ждать украинцам на выходных. Прогноз синоптика

В Украине на выходных будет преимущественно сухая и теплая погода, температура до +17

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Западная часть Украины - сухая, ясная погода, температура воздуха комфортная +12 ... + 17 градусов.

На севере Украины также ощутимо потеплеет. Завтра ожидается погода сухая, солнечная, температура воздуха +10 .. + 15.

В восточных областях также будет тепло, в общем где-то +9 .. + 12. Без осадков.

В центральной части Украины ожидается сухая погода +10 ... +15.

На юге также солнечно, сухо +10 ... +15. Море еще все же холодное.

В Киеве завтра ожидается погода с переменной облачностью. Температура воздуха максимальная +13.

"В воскресенье смело и с хорошим настроением выходите на улице. Ведь температура воздуха в столице еще повысится - в пределах +16 .. + 18", - сказала синоптик.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 марта, 2019 суббота

29 марта, 2019 пятница

больше новостей

30 марта, 2019 суббота

29 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать