Какой погоды ждать украинцам на выходных. Прогноз синоптика
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Западная часть Украины - сухая, ясная погода, температура воздуха комфортная +12 ... + 17 градусов.
На севере Украины также ощутимо потеплеет. Завтра ожидается погода сухая, солнечная, температура воздуха +10 .. + 15.
В восточных областях также будет тепло, в общем где-то +9 .. + 12. Без осадков.
В центральной части Украины ожидается сухая погода +10 ... +15.
На юге также солнечно, сухо +10 ... +15. Море еще все же холодное.
В Киеве завтра ожидается погода с переменной облачностью. Температура воздуха максимальная +13.
"В воскресенье смело и с хорошим настроением выходите на улице. Ведь температура воздуха в столице еще повысится - в пределах +16 .. + 18", - сказала синоптик.
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