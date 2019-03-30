Какой погоды ждать украинцам на выходных. Прогноз синоптика

30 марта, 2019, 06:30

В Украине на выходных будет преимущественно сухая и теплая погода, температура до +17

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Западная часть Украины - сухая, ясная погода, температура воздуха комфортная +12 ... + 17 градусов.

На севере Украины также ощутимо потеплеет. Завтра ожидается погода сухая, солнечная, температура воздуха +10 .. + 15.

В восточных областях также будет тепло, в общем где-то +9 .. + 12. Без осадков.

В центральной части Украины ожидается сухая погода +10 ... +15.

На юге также солнечно, сухо +10 ... +15. Море еще все же холодное.

В Киеве завтра ожидается погода с переменной облачностью. Температура воздуха максимальная +13.

"В воскресенье смело и с хорошим настроением выходите на улице. Ведь температура воздуха в столице еще повысится - в пределах +16 .. + 18", - сказала синоптик.