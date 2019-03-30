Гвоздик - Нгумбу: Где и когда смотреть чемпионский бой украинца
30 марта, 2019, 10:00
В ночь с субботы на воскресенье украинский боксер Александр Гвоздик защищает титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе в поединке против француза Дуду Нгумбу
Александр Гвоздик (Украина) - Дуду Нгумбу (Франция)
Бой за титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг)
С1 марта, Филадельфия (США), 2300 Arena
Начало - 4:50
Прямая трансляция на телеканале "Интер"
- 28 февраля чемпион мира по боксу Александр Гвоздик назвал сомнительным выбор его промоутерами соперника для первой защиты титула.
- Бой украинского чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Александра Гвоздика соберет полный зал в Филадельфии.
- Тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас назвал сильные стороны соперника украинского боксера - француза Дуду Нгубму.
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