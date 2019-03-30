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Гвоздик - Нгумбу: Где и когда смотреть чемпионский бой украинца


фото: twitter
В ночь с субботы на воскресенье украинский боксер Александр Гвоздик защищает титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе в поединке против француза Дуду Нгумбу

Александр Гвоздик (Украина) - Дуду Нгумбу (Франция)

Бой за титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг)

С1 марта, Филадельфия (США), 2300 Arena

Начало - 4:50

Прямая трансляция на телеканале "Интер"

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