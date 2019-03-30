Греция пострадала от сильного землетрясения
30 марта, 2019, 18:10
В Греции близ города Галаксиди произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Reuters.
Как сообщили в Институте геодинамики Афин, землетрясение произошло около 10:46 по местному времени. Эпицентр находился в 8 км к юго-западу от города Галаксиди. Толчки ощущались в Афинах, которые расположены в 129 км от эпицентра.
В спасательной службе отметили, что в результате землетрясения никто не пострадал.
- Напомним, 20 марта в Турции произошло землетрясение магнитудой свыше 5 баллов.
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