Греция пострадала от сильного землетрясения

30 марта, 2019, 18:10

В Греции близ города Галаксиди произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в Институте геодинамики Афин, землетрясение произошло около 10:46 по местному времени. Эпицентр находился в 8 км к юго-западу от города Галаксиди. Толчки ощущались в Афинах, которые расположены в 129 км от эпицентра.

В спасательной службе отметили, что в результате землетрясения никто не пострадал.