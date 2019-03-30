Диаспора призывает украинцев всего мира обязательно прийти и проголосовать
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ВКУ.
"31 марта 2019 президентские выборы в Украине проводятся в чрезвычайных условиях, поскольку люди защищают свою свободу и территориальную целостность от военной агрессии России, строя суверенное, экономически жизнеспособное и демократическое государство, - напоминают в ВКУ. - Несмотря на вызовы, настойчивость и стойкость украинского народа на протяжении десятилетий продолжает сохранять неотъемлемое право каждого украинца на участие в демократическом процессе ".
"В течение последних 50 лет Всемирный конгресс украинцев настойчиво защищал интересы Украины и ее народа. Мы неустанно работали с международным сообществом, чтобы помочь обеспечить достойное место Украины среди свободных народов. Сотни добровольных наблюдателей СКУ будут вести наблюдение за этими выборами в Украине и во всем мире. Мы остаемся преданными поддержке воли украинского народа. ВКУ призывает граждан Украины осуществить свое демократическое право и проголосовать на президентских выборах ", - заявил президент ВКУ Павел Грод.
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