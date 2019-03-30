Царева лишили двух санаториев в оккупированном Крыму. Экс- "регионал" жалуется, что его "обманули"

30 марта, 2019, 10:31

Временная российская оккупационная администрация Крыма решила продать имущество двух алуштинских пансионатов - "Днепр" и "ХИИТовец". Они и еще четыре здравницы с 2015 года были отданы в аренду под реализацию инвестпроектов фирмам разыскиваемого украинскими правоохранителями экс-нардепа Верховной Рады Украины Олега Царева и его семьи

Но, как стало известно, эта продажа готовится не для них, передает Еспресо.TV со ссылкой на Крим.Реалии .

Вопрос продажи имущества указанных имущественных комплексов инициировал перед российским "парламентом" Крыма руководитель местных коллаборационистов Сергей Аксенов. 27 марта "депутаты" его согласовали.

"Дано согласие Совету министров на отчуждение путем продажи на открытом аукционе недвижимого имущества двух пансионатов в Алуште: пансионата" Днепр "(19 объектов) и" ХИИТовець "(5 объектов)", - говорится в сообщении крымского парламента.

"И пансионаты с 2015 года находились в аренде у ООО" Сельбилляр "- фирмы, принадлежащей жене и матери экс-нардепа украинского парламента, один из лидеров" Новороссии "Олега Царева.

После того, как Царев поддержал пророссийские террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе и стал фигурантом уголовного дела в Украине, он с семьей перебрался в Крым. Царев живут в Ялте, в 2015 году они заявили о себе как об инвесторах, получив в аренду шесть санаториев в Ялте, Алуште и Евпатории.

В 2015 году фирмы Царева и его семьи взяли на себя обязательства по реконструкции и развитию сразу шести крымских санаториев: алуштинских "Днепра" и "ХИИТовця", детского пульмонологического санатория "Ай-Тодор" в Ялте, алуштинского "Ветеран", а также евпаторийских санаториев "Юбилейный" и "Радуга".

Все эти проекты были одобрены Советом по улучшению инвестиционного климата при крымском "правительстве" и внесены в Реестр инвестпроектов Крыму. Каждый этот инвестпроект тянул на сотни миллионов рублей. О том, что они будут долгосрочными, говорили сроки их реализации - как минимум до 2010 года.

Судя по тому, что рассказал журналистам сам Царев, такие договоренности между ним и российской "властью" Крыма действительно были. Но в итоге что-то пошло не так.

"Наши компании подписали Инвестсоглашение по шести объектам (санаториям - ред.) в Крыму, вложили деньги, провели работы, занимались серьезно этими объектами. Но Совет министров в одностороннем порядке разорвала эти договоры. Мы подали в суд, написали в прокуратуру , но это ничем не закончилось. Все суды мы проиграли. Поэтому никакого отношения к этим объектам мы сейчас не имеем ", - заявил Царев.

"Получается, что нас обманули. Всех своих друзей и знакомых я теперь отказываю от участия в инвестпроектах по Крыму. Потому что "правительство " Крыма подписывает такие инвестдоговоры, которые суды потом расценивает как договор о намерениях. А то, что ты по нему тратишь деньги , никого не волнует. Что-то вдруг кому-то расхотелось, и все разрывается ", - добавил он.