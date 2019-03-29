Звездный форвард объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
Об этом сообщает Olé.
В интервью изданию Игуаин признался, что недавно ему звонил главный тренер национальной команды Лионель Скалони, но форвард больше не планирует выступать за Аргентину.
"На радость многим людям и всем другим хотел бы сказать, что Скалони может больше обо мне не беспокоиться. Все всегда помнят твои потерянные возможности, а не какие-то успешные действия. Те, кто меня критикуют, наверное, забыли о голе в ворота сборной Бельгии на чемпионате мира 2014 года", - сказал Игуаин.
В четвертьфинале ЧМ-2014 единственный мяч Игуаина принес победу аргентинцам над бельгийцами - 1: 0. Команда дошла до финала турнира, где уступила немцам со счетом 0: 1.
Игуаин дебютировал в сборной в октябре 2009 года. Принял участие в 71 матче и забил 31 гол.
- 24 января английский "Челси" оформил аренду у итальянского "Ювентуса" аргентинского форварда Гонсало Игуаина.
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