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Журналистка подает в суд на экс-соперника Кличко за поцелуй во время интервью


фото: MSN.com
Журналистка Дженни Суши намерен подать в суд на болгарского супертяжа Кубрата Пулева за то, что он поцеловал ее во время интервью без согласия

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Суши, поступок Пулева был "отвратителен".

"Я начала интервью, и в середине беседы он схватил меня руками и поцеловал. Я была шокирована, смущена и не знала, как ответить. Позже я подошла к столу, чтобы сложить вещи в рюкзак. В это время он схватил меня за задницу и сжал ее. После этого Пулев ушел, ничего мне не сказав, и только смеялся. мне было некомфортно, я чувствовала себя разбитой от того, что Пулев поступил столь непрофессионально со мной. Я не поощряла и не давала согласие Кубрату целовать меня или хватать за зад. Я присутствовала на мероприятии, чтобы освещать бой как представитель прессы. Мужчина должен спрашивать женщину перед тем, как поцеловать ее. Пулев не сделал этого, поэтому я говорю об этом сейчас", - сказала Суши.

Журналистка также рассказала, что Пулев просил удалить видео с поцелуем.

"Я не удалила и опубликовала ролик, потому что хочу, чтобы общественность увидела, что он со мной сделал. Он должен понести ответственность, и я не спущу ему этого с рук. То, что он сделал, было отвратительно. Я чувствовала себя униженной, и ни одна женщина не заслуживает такого отношения. Мы не друзья с Пулевым и не находимся с ним в романтических отношениях. Он не имел права целовать меня", - заявила женщина.

  • В ноябре 2014 года в Гамбурге Пулев встретился с Владимиром Кличко. В 5-м раунде Кличко нокаутировал Пулева. Это было первое поражение болгарина на профессиональном ринге.
  • 27 марта 2019 бывший соперник Владимира Кличко - болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев во время интервью поцеловал журналистку и попал в скандал .
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