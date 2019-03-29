Зеленский продал долю бизнеса в России своему коллеге по "Кварталу" - Схемы

29 марта, 2019, 15:58

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на расследование журналистов программы "Схемы".

Согласно данным из реестра юридических лиц Кипра, в компании Green Family LTD, которая владеет кинобизнесом "кварталовцев" в России, изменились учредители.

Владимир Зеленский, который был соучредителем компании вместе со своими партнерами по "Квартала 95" (Андрей Яковлевым, Сергеем и Борисом Шефирами), а также соратником Игоря Коломойского Тимуром Миндичем (через компанию Appex International LTD), вышел из бизнеса.

Миндич - соратник Игоря Коломойского, он имеет долю в приближенных медиаструктурах, отмечают журналисты "Схем". Ранее рассказывали о его визите на день рождения Коломойского в Женеве в феврале 2018 года.

Green Family LTD - основательница российских компаний "Грин Филмс", "Вайсберг пикчер" и "Платинумфильм". Они продолжают работать в Москве.

Таким образом, заключают журналисты, "кварталовцы" не прекратили вести бизнес в России, однако делают это без своего лидера - Владимира Зеленского. В интервью Дмитрию Гордону он заявлял, что производство кино и телесериалов его команда прекратила еще в 2014 году.

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