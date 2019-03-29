Зеленский продал долю бизнеса в России своему коллеге по "Кварталу" - Схемы
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на расследование журналистов программы "Схемы".
Согласно данным из реестра юридических лиц Кипра, в компании Green Family LTD, которая владеет кинобизнесом "кварталовцев" в России, изменились учредители.
Владимир Зеленский, который был соучредителем компании вместе со своими партнерами по "Квартала 95" (Андрей Яковлевым, Сергеем и Борисом Шефирами), а также соратником Игоря Коломойского Тимуром Миндичем (через компанию Appex International LTD), вышел из бизнеса.
Миндич - соратник Игоря Коломойского, он имеет долю в приближенных медиаструктурах, отмечают журналисты "Схем". Ранее рассказывали о его визите на день рождения Коломойского в Женеве в феврале 2018 года.
Green Family LTD - основательница российских компаний "Грин Филмс", "Вайсберг пикчер" и "Платинумфильм". Они продолжают работать в Москве.
Таким образом, заключают журналисты, "кварталовцы" не прекратили вести бизнес в России, однако делают это без своего лидера - Владимира Зеленского. В интервью Дмитрию Гордону он заявлял, что производство кино и телесериалов его команда прекратила еще в 2014 году.
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- Напомним, в новогоднюю ночь Владимир Зеленский сообщил о намерении баллотироваться на пост главы государства.
- Как сообщалось ранее, Зеленский за три дня собрал в свою команду уже 290 000 сторонников и предложил украинцам вместе написать его предвыборную программу.
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Шоумен Владимир Зеленский имеет бизнес в России, несмотря на заверения о его закрытии в 2014 году, ранее сообщили журналисты "Схем".
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