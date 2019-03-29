Заседание избиркомов похожи на презентации принятых заранее в закрытом режиме решений, - ОПОРА

29 марта, 2019, 12:32

Координатор гражданской сети ОПОРА доложила о нарушении порядка ведения заседаний ЦИК, на которых наблюдателям и журналистам только представляют заранее принятые решения

Об этом координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская рассказала во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

Как отметила Ольга Айвазовская, и закон о ЦИК, и закон о выборах президента Украины устанавливают безапелляционное право официальным наблюдателям и журналистам присутствовать на заседаниях избирательной комиссии. Однако ЦИК нарушает этот порядок.

Как отметила координатор ОПОРЫ, избиркомы проводят рабочие заседания, которые не имеют юридических признаков официальных, но на которых готовятся проекты и принимаются содержательные соответствующие решения. "К сожалению, официальные заседания ЦИК уже имеют признаки только презентации тех решений, которые были приняты раньше", отметила Айвазовская.

Она добавила: "В связи с тем, что международная практика и практика работы коллегиальных органов требует публичности и прозрачности, что подтверждают закон о ЦИК и выборы президента Украины, ЦИК должны в дальнейшем избегать таких форм ведения подготовки заседаний, которые имеют все признаки официальных заседаний , но на которых не допускаются ни наблюдатели, ни СМИ ".

К тому же, как отметила Айвазовская, допуск на отдельные заседания отдельных наблюдателей от международных организаций является нарушением и законодательства Украины, и международных стандартов демократического избирательного процесса.