Заседание избиркомов похожи на презентации принятых заранее в закрытом режиме решений, - ОПОРА
Об этом координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская рассказала во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
Как отметила Ольга Айвазовская, и закон о ЦИК, и закон о выборах президента Украины устанавливают безапелляционное право официальным наблюдателям и журналистам присутствовать на заседаниях избирательной комиссии. Однако ЦИК нарушает этот порядок.
Как отметила координатор ОПОРЫ, избиркомы проводят рабочие заседания, которые не имеют юридических признаков официальных, но на которых готовятся проекты и принимаются содержательные соответствующие решения. "К сожалению, официальные заседания ЦИК уже имеют признаки только презентации тех решений, которые были приняты раньше", отметила Айвазовская.
Она добавила: "В связи с тем, что международная практика и практика работы коллегиальных органов требует публичности и прозрачности, что подтверждают закон о ЦИК и выборы президента Украины, ЦИК должны в дальнейшем избегать таких форм ведения подготовки заседаний, которые имеют все признаки официальных заседаний , но на которых не допускаются ни наблюдатели, ни СМИ ".
К тому же, как отметила Айвазовская, допуск на отдельные заседания отдельных наблюдателей от международных организаций является нарушением и законодательства Украины, и международных стандартов демократического избирательного процесса.
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