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Запостил в Telegram - оказался в СИЗО: в РФ юриста осудили за репост текста журналиста Бабченко

Российского юриста Дмитрия Третьякова признали виновным в призывах к экстремизму и приговорили к 2 годам условно за репост текста журналиста Сергея Бабченко в Telegram

Об этом сообщила организация "Правозащита Открытки" со ссылкой на адвоката Третьякова Сергея Валиулина.

Дмитрия Третьякова освободили в зале суда. Он провел в СИЗО 11 месяцев, пока длилось следствие по делу.

Мужчину обвинили за "призывы к экстремизму" в Telegram. В 2017 году он сделал репост с канала российского журналиста Аркадия Бабченко.

В тексте, который репостнул юрист, речь шла о митингах в России. Третьяков перепостил этот текст в чат сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Сейчас это первое дело, возбужденное за репост в Telegram в России. Ранее их открывали только за "призывы к экстремизму" в соцсети "ВКонтакте".

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