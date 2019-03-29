Запостил в Telegram - оказался в СИЗО: в РФ юриста осудили за репост текста журналиста Бабченко
29 марта, 2019, 13:16
Российского юриста Дмитрия Третьякова признали виновным в призывах к экстремизму и приговорили к 2 годам условно за репост текста журналиста Сергея Бабченко в Telegram
Об этом сообщила организация "Правозащита Открытки" со ссылкой на адвоката Третьякова Сергея Валиулина.
Дмитрия Третьякова освободили в зале суда. Он провел в СИЗО 11 месяцев, пока длилось следствие по делу.
Мужчину обвинили за "призывы к экстремизму" в Telegram. В 2017 году он сделал репост с канала российского журналиста Аркадия Бабченко.
В тексте, который репостнул юрист, речь шла о митингах в России. Третьяков перепостил этот текст в чат сторонников оппозиционера Алексея Навального.
Сейчас это первое дело, возбужденное за репост в Telegram в России. Ранее их открывали только за "призывы к экстремизму" в соцсети "ВКонтакте".
- В России осудили на 2,5 года студента, который репостнул на свою страницу в социальной сети материалы об экстремизме для дипломной работы.
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
Читайте также
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-