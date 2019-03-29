Запостил в Telegram - оказался в СИЗО: в РФ юриста осудили за репост текста журналиста Бабченко

29 марта, 2019, 13:16

Российского юриста Дмитрия Третьякова признали виновным в призывах к экстремизму и приговорили к 2 годам условно за репост текста журналиста Сергея Бабченко в Telegram

Об этом сообщила организация "Правозащита Открытки" со ссылкой на адвоката Третьякова Сергея Валиулина.

Дмитрия Третьякова освободили в зале суда. Он провел в СИЗО 11 месяцев, пока длилось следствие по делу.

Мужчину обвинили за "призывы к экстремизму" в Telegram. В 2017 году он сделал репост с канала российского журналиста Аркадия Бабченко.

В тексте, который репостнул юрист, речь шла о митингах в России. Третьяков перепостил этот текст в чат сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Сейчас это первое дело, возбужденное за репост в Telegram в России. Ранее их открывали только за "призывы к экстремизму" в соцсети "ВКонтакте".