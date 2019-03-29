Зачем здесь эта новость?

29 марта, 2019, 17:26

Еспресо запустил свой телеграмм-канал

Еспресо отныне - в телеграмме: самое интересное и оперативное об Украине и мире - будет приходить просто к Вам в "личные".

А заголовок мы придумали для привлечения внимания.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал по этой ссылке.

Вам предлагаются: новости, инфографика, оперативные сообщения от "Вартових.Еспресо" о чрезвычайных происшествиях, погода от главного синоптика страны - Натальи Диденко, итоговый (вечерний) "пакет" главных новостей за день и много других интересностей. Ну и, конечно - все это будет с украинским взглядом на мир.