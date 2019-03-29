Из дела Курченко исчезла часть материалов, - прокурор Кулык
Об этом заявил глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам ГПУ, прокурор Константин Кулык, сообщает УНИАН .
"Ночью выносились материалы из кабинетов. Я не понимаю, где часть материалов. Отменили подозрение Ложкину, Гонтаревой, Стеценко и Филатову. Я не согласен, это все было согласно УПК", - отметил Кулык.
Прокурор отметил: "Мне просто сказали, что сейчас дома планируются обыски и мой арест, поэтому я поеду заниматься своими вопросами".
В то же время пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook написала, что Кулык на допрос не вызывался.
"Официально сообщаю: ГПУ не регистрировала уголовного производства против прокурора Константина Кулыка. Прокурор Кулык не вызывался на допрос, не запланированы обыски у него дома и, соответственно, не может идти речь о его аресте", написала она.
- Напомним, 28 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что ГПУ объявила подозрение 98 лицам, в том числе чиновникам по делу беглого олигарха Сергея Курченко.
- Представитель генпрокурора Лариса Сарган заявила, что так называемое сообщение прокурора Константина Кулика о подозрении В.Гонтаревий, Б.Ложкину, К. Стеценко, О.Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства. В ГПУ отметили, что Государственное бюро расследований должно дать оценку действиям прокурора Кулыка из-за незаконного сообщения о подозрении бывшим и действующим чиновникам.
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