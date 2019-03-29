//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Из дела Курченко исчезла часть материалов, - прокурор Кулык

Из материалов скандального дела олигарха беглеца Сергея Курченко ночью исчезла часть материалов

Об этом заявил глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам ГПУ, прокурор Константин Кулык, сообщает УНИАН .

"Ночью выносились материалы из кабинетов. Я не понимаю, где часть материалов. Отменили подозрение Ложкину, Гонтаревой, Стеценко и Филатову. Я не согласен, это все было согласно УПК", - отметил Кулык.

Прокурор отметил: "Мне просто сказали, что сейчас дома планируются обыски и мой арест, поэтому я поеду заниматься своими вопросами".

В то же время пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook написала, что Кулык на допрос не вызывался.

"Официально сообщаю: ГПУ не регистрировала уголовного производства против прокурора Константина Кулыка. Прокурор Кулык не вызывался на допрос, не запланированы обыски у него дома и, соответственно, не может идти речь о его аресте", написала она.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 марта, 2019 пятница

больше новостей

29 марта, 2019 пятница

28 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать