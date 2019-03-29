Из дела Курченко исчезла часть материалов, - прокурор Кулык

29 марта, 2019, 13:53

Из материалов скандального дела олигарха беглеца Сергея Курченко ночью исчезла часть материалов

Об этом заявил глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам ГПУ, прокурор Константин Кулык, сообщает УНИАН .

"Ночью выносились материалы из кабинетов. Я не понимаю, где часть материалов. Отменили подозрение Ложкину, Гонтаревой, Стеценко и Филатову. Я не согласен, это все было согласно УПК", - отметил Кулык.

Прокурор отметил: "Мне просто сказали, что сейчас дома планируются обыски и мой арест, поэтому я поеду заниматься своими вопросами".

В то же время пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook написала, что Кулык на допрос не вызывался.

"Официально сообщаю: ГПУ не регистрировала уголовного производства против прокурора Константина Кулыка. Прокурор Кулык не вызывался на допрос, не запланированы обыски у него дома и, соответственно, не может идти речь о его аресте", написала она.