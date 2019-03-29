Инквизиция, концлагеря, гроб в космосе: Rammstein показали новый клип, из-за которого уже попали в скандал

29 марта, 2019, 09:45

Немецкая группа Rammstein презентовал новую песню и видео, из-за которой получил обвинение в антисемитизме

Соответствующее видео группа опубликовала на Youtube.

Немцы выпустили первую за 7 лет новую песню Deutschland вместе с клипом. Премьера песни Rammstein - Deutschland состоялась 28 марта 2019 г. В тизере эта дата была обозначена римскими цифрами XXVIII.III.MMXIX (28.03.2019). Видеоработа еще после публикации тизера получила шквал критики в Германии.

В частности, группу обвинили в антисемитизме, ведь на видео музыканты представлены в образах заключенных нацистских концлагерей, которые стоят на виселице.

ВВС-Украина утверждает, что многим идея видео не слишком понравилась.

"С этим видео группа перешла границу. Инструментализация и тривиализация Холокоста, как это показано на кадрах - это безответственно", - сказала Шарлотта Кноблох, которая пережила Холокост и раньше возглавляла Центральный совет евреев в Германии.

Такого же мнения правительственный уполномоченный по вопросам антисемитизма в Германии Феликс Кляйн. По его словам, видео Rammstein - это "безвкусная эксплуатация свободы творчества».

Сами участники группы на данный момент эти обвинения пока никак не комментировали.

Вначале клипа римские солдаты встречают чернокожую женщину-варвара. Она, вероятно, олицетворение Германии в то время (и в течение всего клипа). Именно с германскими племенами воевала долго и упорно Римская империя и именно древнегерманское племя вандалов в результате разорило Рим.

Далее следуют кадры средневекового боя, в ходе которого чернокожая девушка-рыцарь закрепляет флаг - скорее всего отсылка к становлению франкского государства / империи Карла Великого или Священной римской империи.

Вероятно, что участники драки с кастетом Линдеманн и Круспе олицетворяют внутриполитические противоречия в Германии после проигрыша в Первой мировой войне

Дирижабль на фоне участников группы, которые идут вперед и одеты в черное, - это отсылка к катастрофе дирижабля "Гинденбург". Участники группы, скорее всего, американцы, которые отказались продавать нацистской Германии гелий. В результате дирижабль заправили взрывоопасным водородом. После этого эра дирижаблей пошла на спад.

Мы видим партфункционеров ГДР и герб ГДР, а Тиль Линдеман в шляпе очень похож на Эриха Хонеккера.

Богатая девушка с собачками в сопровождении бойцов спецназа - олицетворение современной Германии.

Далее, XVIII-XIX века. Верхи пируют, низам достаются объедки.

После этого отсылки к послевоенной ФРГ. Несмотря на декларируемую свободу, послевоенная ФРГ была марионеткой США. В кадре немцев в тюрьме (построенной на американский манер) бьют. При этом сыпятся деньги - отсылка к финансовым вливаниям США.

В клипе дальше идет отсылка к Третьему Рейху. Изображение концлагерей и ракет ФАУ-2. На виселице члены группы, которые олицетворяют жертвы нацистского режима. Позже в клипе идет отсылка к RAF (Фракция Красной Армии).

После этого чередуются различные исторические моменты. Сжигание еретиков на кострах инквизиции в средние века и сжигание книг нацистской режимом. Кадры с историей средневековой Германии.

На 5-й минуте клипа над элитой ГДР разрушается потолок, как, вероятно, олицетворение краха ГДР. После этого на фоне большого барельефа Карла Маркса идут войска.

Далее, вероятно, беременная Германия. Аллегорически члены группы Рамштайн поднимают демографическую проблему в Германии и проблему с мигрантами (возможно, чернокожая девушка олицетворяет Германию именно поэтому). Не секрет, что с рождаемостью в современной Германии дела обстоят не лучшим образом и убыль населения правительство компенсирует мигрантами. В клипе рождаются щенки.

На 6-й минуте в окружении солдат вермахта бывшие заключенные расстреливают солдат СС. После этого в космос отправляется гроб - это, наверное, олицетворение прощание немцев будущего с Германией прошлого.