Ингушетия: стрельба в мэрии Назрани, ранен сын главы города, - СМИ

29 марта, 2019, 12:32

На фоне протестов в Ингушетии против изменений в закон о референдуме и передачи территорий республики Чечни в Назрани неизвестные устроили стрельбу в мэрии

Ою этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Как сообщается, в четверг вечером, 28 марта, в здание ворвались несколько человек и открыли огонь из травматического оружия.

В результате нападения были ранены три человека, в том числе сын мэра города.

"Неизвестные напали на здание администрации Назрани и открыли стрельбу из травматики. По предварительным данным, в результате ЧП ранены три человека, в том числе сын мэра Алихана Тумгоева", - рассказал источник.

Также отмечается, что нападавшие скрылись до приезда силовиков.

В свою очередь, в республиканском МВД информацию о стрельбе в мэрии комментировать отказались.

Напомним, в Ингушетии продолжаются протесты против поправок в региональный закон о референдуме.

В столице республики Магасе 26 марта прошел массовый митинг, в котором приняли участие около 50 тысяч человек.

И хотя он был согласован только на эту дату, многие протестующие отказались расходиться и остались на главной площади на ночь.

В свою очередь, силовики провели утром несколько попыток разогнать людей, однако получили жесткий отпор и отступили.

После этого организаторы митинга призвали своих сторонников прекратить акцию протеста.

Изменения в региональный закон о референдуме местные власти решили внести после того, как глава правозащитной организации Машр Магомед Муцольгов инициировал голосование по поводу соглашения о передаче земель Ингушетии Чечне.