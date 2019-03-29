Ингушетия: стрельба в мэрии Назрани, ранен сын главы города, - СМИ
Ою этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
Как сообщается, в четверг вечером, 28 марта, в здание ворвались несколько человек и открыли огонь из травматического оружия.
В результате нападения были ранены три человека, в том числе сын мэра города.
"Неизвестные напали на здание администрации Назрани и открыли стрельбу из травматики. По предварительным данным, в результате ЧП ранены три человека, в том числе сын мэра Алихана Тумгоева", - рассказал источник.
Также отмечается, что нападавшие скрылись до приезда силовиков.
В свою очередь, в республиканском МВД информацию о стрельбе в мэрии комментировать отказались.
Напомним, в Ингушетии продолжаются протесты против поправок в региональный закон о референдуме.
В столице республики Магасе 26 марта прошел массовый митинг, в котором приняли участие около 50 тысяч человек.
И хотя он был согласован только на эту дату, многие протестующие отказались расходиться и остались на главной площади на ночь.
В свою очередь, силовики провели утром несколько попыток разогнать людей, однако получили жесткий отпор и отступили.
После этого организаторы митинга призвали своих сторонников прекратить акцию протеста.
Изменения в региональный закон о референдуме местные власти решили внести после того, как глава правозащитной организации Машр Магомед Муцольгов инициировал голосование по поводу соглашения о передаче земель Ингушетии Чечне.
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