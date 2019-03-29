Выручка Huawei пересекла отметку в $100 млрд
Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает ЭП со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Так, чистая прибыль компании в прошлом году увеличился на 25,1% - до 59,3 млрд юаней ($8,6 млрд).
Выручка от поставок оборудования операторам связи в целом не изменилась и составила 294 млрд юаней ($44 млрд).
В корпоративном сегменте (облачные вычисления, big data, искусственный интеллект и "интернет вещей", оборудование для ЦОД) выручка подскочила на 23,8%, а потребительский сегмент (продажи смартфонов, планшетов, "умных" часов и другой электроники) принес компании рост выручки на 45,1%.
Отмечается, что акции Huawei не торгуются на бирже, однако компания последние несколько лет добровольно публикует финансовые показатели. Аудитором ее отчетности является компания KPMG.
Huawei активно инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В прошлом году компания направила для этого 101,5 млрд юаней ($15 млрд), или 14,1% выручки. Таким образом, компания заняла по этому показателю пятое место в мире, согласно отчету ЕС.
Напомним, Huawei создана в 1987 году бывшим китайским военным Женем Чженфеем. Его биография стала одной из причин ограничения деятельности компании в некоторых развитых странах, в том числе и США.
Сейчас он и еще три топ-менеджера занимают должность CEO по ротации, сменяя друг друга каждые полгода. Компанию контролируют сотрудники.
Акции Huawei не обращаются на открытом рынке, но она публикует финансовую отчетность, чтобы развеять опасения регуляторов в США, Европе и Австралии.
На украинском рынке Huawei присутствует с 1998 года. Сейчас компания работает в более чем 140 странах.
Сегодня Huawei занимает второе место среди мировых производителей смартфонов по доле рынка.
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Напомним, 1 декабря в Ванкувере при пересечении канадской границы задержали финансового директора китайской корпорации Huawei Technologies Менг Ванчжоу. Ее заподозрили в нарушении американских санкций против Ирана.
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В середине декабря Национальное управление по кибернетике и информационной безопасности Чехии заявило, что программное обеспечение и техника китайских компаний Huawei и ZTE могут быть опасными для пользователей.
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17 января WSJ сообщило, что в США начали расследование против Huawei .
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В феврале этого года несколько высокопоставленных сотрудников ФБР, ЦРУ и АНБ высказались на тему шпионажа со стороны китайских производителей смартфонов .
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О намерении запретить электронные устройства Huawei и ZTE заявили также в правительстве Японии.
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