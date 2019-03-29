Выручка Huawei пересекла отметку в $100 млрд

29 марта, 2019, 13:45

В 2018 году выручка китайской компании Huawei Technologies Co. увеличилась на 19,5%. Она составляет $105,2 млрд по сравнению с $89,7 млрд годом ранее

Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает ЭП со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, чистая прибыль компании в прошлом году увеличился на 25,1% - до 59,3 млрд юаней ($8,6 млрд).

Выручка от поставок оборудования операторам связи в целом не изменилась и составила 294 млрд юаней ($44 млрд).

В корпоративном сегменте (облачные вычисления, big data, искусственный интеллект и "интернет вещей", оборудование для ЦОД) выручка подскочила на 23,8%, а потребительский сегмент (продажи смартфонов, планшетов, "умных" часов и другой электроники) принес компании рост выручки на 45,1%.

Отмечается, что акции Huawei не торгуются на бирже, однако компания последние несколько лет добровольно публикует финансовые показатели. Аудитором ее отчетности является компания KPMG.

Huawei активно инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В прошлом году компания направила для этого 101,5 млрд юаней ($15 млрд), или 14,1% выручки. Таким образом, компания заняла по этому показателю пятое место в мире, согласно отчету ЕС.

Напомним, Huawei создана в 1987 году бывшим китайским военным Женем Чженфеем. Его биография стала одной из причин ограничения деятельности компании в некоторых развитых странах, в том числе и США.

Сейчас он и еще три топ-менеджера занимают должность CEO по ротации, сменяя друг друга каждые полгода. Компанию контролируют сотрудники.

Акции Huawei не обращаются на открытом рынке, но она публикует финансовую отчетность, чтобы развеять опасения регуляторов в США, Европе и Австралии.

На украинском рынке Huawei присутствует с 1998 года. Сейчас компания работает в более чем 140 странах.

Сегодня Huawei занимает второе место среди мировых производителей смартфонов по доле рынка.

Читайте также: Шпионаж или конкуренция? Почему мир запрещает Huawei и за что арестовали финдиректора компании