Водный путь Е40. Зачем поднимать радиационный ил со дна Припяти и везти его в Киев?

29 марта, 2019, 13:04

Газета "Деловая столица" и общественная организация "Чистий Дніпро" в рамках дискуссионного клуба 9 апреля проведет дискуссионную панель на тему "Водный путь Е40. Зачем поднимать радиоактивный ил со дна Припяти и везти его в Киев?"

Эксперты и представители власти будут искать ответ на вопрос, как найти баланс между экономическими выгодами и рисками для людей и окружающей среды.



Выгоды и риски проекта Е40:



Проект обеспечит Украине экономический рост благодаря инвестициям и развитию речных перевозок. Путь от Балтики до Черного моря усилит международную торговлю.

Повысится эффективность речного транспорта. Больше всех выиграют аграрная и горно-металлургическая отрасли.

Ухудшится экологическая ситуация: со дна будут подняты тысячи тонн радиоактивного ила, которые попадут в системы городского водоснабжения.

Водоемы и русла требуют очистки, однако вмешательство в биосистему рек может привести к уменьшению биоразнообразия, исчезновению некоторых промысловых рыб.

Проект можно начинать только после решений, как проводить работы с минимальными последствиями для экологии и как очищать питьевую воду от радиоактивных частиц.



"Самая большая интрига - в том, что на самом деле мы не знаем, что именно лежит на дне Припяти, на дне Днепра, его водохранилищ... Одни специалисты предполагают, что там после аварии на ЧАЭС законсервирован радиоактивный ил; другие считают, что его давно уже нет, природа очистила себя сама, - говорит обозреватель "ДС" Денис Лавникевич. – То есть прежде чем реализовывать проект водного пути Е40, мы должны провести доскональные научные исследования. Просто чтобы знать, с чем Украине предстоит иметь дело"

Мы приглашаем к участию в обсуждении ведущих экспертов по этой теме, а именно: представителей Министерства инфраструктуры, Министерства экологии, Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, Государственного агентства Украины по вопросам зоны отчуждения, Института гидробиологии, Института физики НАН Украины, а также народных депутатов.



Дискуссионная панель состоится 9 апреля в 16.00 в гостинице AloftKiev, ул. Эспланадная, 17, второй этаж, зал Tactic#1.



Регистрация по ссылке на сайте dsnews.ua

Пресс-служба ИГ "Картель"

Тел.: +38 044 502 02 20 (вн.363), (095) 2868777

info@dsnews.ua