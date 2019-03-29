Во Львове 6 сетей магазинов откажутся от пластика. Пока только на день
Об этом в комментарии Громадскому радио сообщила директор департамента экономического развития Львовского городского совета Ирина Кулинич.
С 9 апреля по 3 июля во Львове продлится просветительская кампания "Без полиэтилена".
В ее рамках 9 апреля шесть крупнейших сетей супермаркетов города откажутся от использования полиэтиленовых пакетов и одноразовой пластиковой тары.
Кулинич сообщила, что к инициативе присоединились такие сети супермаркетов и гипермаркетов Львова: "Ашан", "Сільпо", "Арсен", "АТБ", "Близенько", а также магазины сети FEST.
"Мы очень хотим, чтобы супермаркеты и другие учреждения торговли меняли свою тактику обслуживания жителей и пропагандировали многоразовую тару", - отметила Кулинич.
Кроме того директор департамента экономического развития добавила, что в 2018 году Львовский городской совет принял решение рекомендовать супермаркетам и рынкам ограничить использование полиэтилена.
- Напомним, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак предлагает гражданам во время поста отказаться от использования одноразовой посуды из пластика , пластиковых пакетов и упаковок.
-
Евросоюз планирует до 2021 года полностью запретить одноразовые пластиковые изделия вроде соломинок для напитков и посуды.
-
В Верховной Раде 28 января зарегистрировали законопроект №9507 об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена, которым может быть введено ограничение на использование пластиковых пакетов в Украине .
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-