Во Львове 6 сетей магазинов откажутся от пластика. Пока только на день

29 марта, 2019, 14:33

Во Львове шесть торговых сетей на один день откажутся от полиэтиленовых пакетов

Об этом в комментарии Громадскому радио сообщила директор департамента экономического развития Львовского городского совета Ирина Кулинич.

С 9 апреля по 3 июля во Львове продлится просветительская кампания "Без полиэтилена".

В ее рамках 9 апреля шесть крупнейших сетей супермаркетов города откажутся от использования полиэтиленовых пакетов и одноразовой пластиковой тары.

Кулинич сообщила, что к инициативе присоединились такие сети супермаркетов и гипермаркетов Львова: "Ашан", "Сільпо", "Арсен", "АТБ", "Близенько", а также магазины сети FEST.

"Мы очень хотим, чтобы супермаркеты и другие учреждения торговли меняли свою тактику обслуживания жителей и пропагандировали многоразовую тару", - отметила Кулинич.

Кроме того директор департамента экономического развития добавила, что в 2018 году Львовский городской совет принял решение рекомендовать супермаркетам и рынкам ограничить использование полиэтилена.