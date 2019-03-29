В Украину пришло первое в этом году судно с углем из США
29 марта, 2019, 16:56
Морской торговый порт "Черноморск" принял первый в 2019 году балкер с импортным углем
Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.
В порт "Черноморск" доставили партию коксующегося угля из США весом 75 тыс.тонн, говорится в сообщении.
"Судно Hong Jing с партией коксующегося угля из США пришвартовалось у глубоководного причала № 1 морского порта "Черноморск". На борту судна - 75 тыс. тонн угля", - отмечают в АМПУ.
Пресс-служба добавляет, что выгрузка угля осуществляется тремя технологическими линиями, с одновременным вывозом груза на тыловые площади.
"Планируется, что разгрузка балкера будет закончена 3 апреля 2019 года", - уточняют в пресс-службе.
- Напомним, ранее сообщалось, Украина может получать уголь с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей через территорию Беларуси.
- Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия пытается вывозить уголь из оккупированного Донбасса в Турции и другие страні Европы.
- Из части оккупированного Донбасса РФ ежегодно незаконно вывозит 2,8 млн тонн антрацитового угля, его стоимость составляет $ 288 млн.
- 15 января 2018 года Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 60 вагонов с углем на оккупированной территории Луганской област и, направлявшихся в сторону России.
- 26 февраля 2019 года министр энергетики Игорь Насалик заявил, что уголь, который Беларусь поставляла в Украину в 2018 году и объемы импорта которого за год выросли в 800 раз, не может быть с ОРДЛО.
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