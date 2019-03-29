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В Украину пришло первое в этом году судно с углем из США

Морской торговый порт "Черноморск" принял первый в 2019 году балкер с импортным углем

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

В порт "Черноморск" доставили партию коксующегося угля из США весом 75 тыс.тонн, говорится в сообщении.

"Судно Hong Jing с партией коксующегося угля из США пришвартовалось у глубоководного причала № 1 морского порта "Черноморск". На борту судна - 75 тыс. тонн угля", - отмечают в АМПУ.

Пресс-служба добавляет, что выгрузка угля осуществляется тремя технологическими линиями, с одновременным вывозом груза на тыловые площади.

"Планируется, что разгрузка балкера будет закончена 3 апреля 2019 года", - уточняют в пресс-службе.

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