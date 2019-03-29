В Украину не пустили россиянина с ножом и георгиевскими лентами
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
"К пункту пропуска "Порубное" на въезд в Украину прибыл 52-летний мужчина за рулем автомобиля российской регистрации. На контроле он предоставил паспортный документ гражданина Болгарии. Но у пограничников возникли сомнения относительно цели поездки, которую сообщил мужчина, и предъявленных им документов, поэтому было принято решение углубленно осмотреть его вещи и машину. В ходе совместного погранично-таможенного осмотра правоохранители обнаружили у мужчины другой документ - паспорт гражданина РФ, кроме того, в машине находился нож, запрещенный для перемещения через границу, и георгиевские ленты, которые тоже не разрешены в Украине", - говорится в сообщении.
О факте происшествия пограничники сообщили правоохранительным органам. Россиянина привлекли к административной ответственности, отказали в пересечении границы и запретили ему въезд на территорию Украины.
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