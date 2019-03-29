В Швеции отпустили из-под ареста предполагаемого российского шпиона
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на шведский телеканал SVT.
"По состоянию на сегодня подозреваемый не может усложнить ход, если будет на свободе. Поскольку других причин для ареста нет, я вынужден отменить его в соответствии с существующим законодательством", - заявил прокурор Матс Люнгквист.
Однако, по его словам, подозрения относительно мужчины были усилены доказательствами и расследование продолжается.
Как сообщалось, подозреваемый работал в сфере высоких технологий, которые якобы могли представлять интерес для других стран. Сам человек отверг обвинения.
В начале марта стало известно, что в Швеции арестовали подозреваемого в шпионаже на Россию. Перед этим полиция безопасности Швеции задержала подозреваемого в сборе разведданных в пользу России. Его задержали в баре в центре Стокгольма, где у него должна была состояться встреча с российским агентом.
45-летний подозреваемый занимался исследованиями в университете Чальмерса в Гетеборге, а в последнее время работал независимым IТ-консультантом в Volvo.
Впоследствии российский дипломат покинул Швецию после ареста компьютерного специалиста, которого он якобы обрабатывал как шпиона и с которым встретился в Стокгольме три недели назад, чтобы совершить акт шпионажа.
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