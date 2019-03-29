В правительстве предлагают предоставлять льготы производителям электромобилей
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Таким образом в КМУ рассчитывают привлечь инвесторов в области производства электромобилей в Украине.
Соответствующие законопроекты сейчас находятся на рассмотрении комитетов Рады.
Если депутаты поддержат проекты законов, производители электромобилей в Украине получат налоговые и другие скидки. Кроме этого, налоговая нагрузка снизят не только для самих производителей электромобилей, но и для инвесторов, которые вкладывают средства в эту отрасль, объясняют в МИ.
"Украина способна и должна быть лидером в электрическом автомобилестроении. Это повлияет на рост экономики за счет увеличения добавленной стоимости в созданном продукте", - сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
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Напомним, в 2018 году украинцы купили электрокаров почти вдвое больше, чем в 2017 году.
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В январе 2019 года в Украине поставили на учет 441 электромобиль, что в 2,3 раза больше чем в январе 2018 года.
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К концу 2022 года будет действовать норма, освобождающая ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС и акциза.
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