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В правительстве предлагают предоставлять льготы производителям электромобилей


фото: carobka
Министерство инфраструктуры зарегистрировало в Верховной Раде Украины 2 законопроекта, которыми предлагается предоставлять льготы производителями электромобилей в Украине

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Таким образом в КМУ рассчитывают привлечь инвесторов в области производства электромобилей в Украине.

Соответствующие законопроекты сейчас находятся на рассмотрении комитетов Рады.

Если депутаты поддержат проекты законов, производители электромобилей в Украине получат налоговые и другие скидки. Кроме этого, налоговая нагрузка снизят не только для самих производителей электромобилей, но и для инвесторов, которые вкладывают средства в эту отрасль, объясняют в МИ.

"Украина способна и должна быть лидером в электрическом автомобилестроении. Это повлияет на рост экономики за счет увеличения добавленной стоимости в созданном продукте", - сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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