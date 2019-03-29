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В Праге задержали иностранцев, которые готовили теракты в Германии

В Праге арестовали двух иностранцев, подозреваемых в терроризме

Об этом сообщает Washington Times.

"Мы можем подтвердить, что сотрудники полиции из управления по делам иностранцев арестовали двух иностранцев вскоре после прибытия в Чешскую Республику вчера в аэропорту им. Вацлава Гавела в Праге на основании европейского ордера на арест, выданного Венским государственным управлением по защите Конституции и борьбе с терроризмом" , - говорится в сообщении.

Задержанные - граждане Ирака, мужчина и женщина.

Арестовали их в связи с подозрениями по подготовке терактов на железнодорожных перегонах скоростных поездов ICE в Германии.

Суд Праги в пятницу, 29 марта, должен решить, оставлять ли задержанных под стражей.

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