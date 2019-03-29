//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В порту Турции заблокировано судно с украинскими моряками

В порту Гебзе у Стамбула заблокировано судно Urgence с двумя украинскими моряками на борту

Об этом в комментарии УНИАН сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

"Моряки стали заложниками судебного спора между владельцем судна и фрахтователем. Фактически, судно находится здесь, в порту, с 7 марта. Мы узнали об этой ситуации от наших моряков-граждан Украины 22 марта, что есть проблемы с питанием, питьевой водой. Поэтому сразу связались с портом, с агентами, и фактически в тот день было доставлено все необходимое для того, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность", - отметил Гаман.

По его словам, в целом количество членов экипажа шесть человек. Двое из них - граждане Украины, остальные - это граждане Азербайджана и Турции.

"Моряки не могут сойти на берег только ввиду того, что может быть угроза безопасности в порту (для суда). Нельзя сейчас судно без экипажа. Зато, в случае необходимости, в сопровождении агентов, определенное количество экипажа может сходить на берег . Есть такая договоренность с руководством порта", - сообщил Гаман.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 марта, 2019 пятница

больше новостей

29 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать