В порту Турции заблокировано судно с украинскими моряками
Об этом в комментарии УНИАН сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.
"Моряки стали заложниками судебного спора между владельцем судна и фрахтователем. Фактически, судно находится здесь, в порту, с 7 марта. Мы узнали об этой ситуации от наших моряков-граждан Украины 22 марта, что есть проблемы с питанием, питьевой водой. Поэтому сразу связались с портом, с агентами, и фактически в тот день было доставлено все необходимое для того, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность", - отметил Гаман.
По его словам, в целом количество членов экипажа шесть человек. Двое из них - граждане Украины, остальные - это граждане Азербайджана и Турции.
"Моряки не могут сойти на берег только ввиду того, что может быть угроза безопасности в порту (для суда). Нельзя сейчас судно без экипажа. Зато, в случае необходимости, в сопровождении агентов, определенное количество экипажа может сходить на берег . Есть такая договоренность с руководством порта", - сообщил Гаман.
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