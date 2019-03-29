В порту Турции заблокировано судно с украинскими моряками

29 марта, 2019, 18:35

В порту Гебзе у Стамбула заблокировано судно Urgence с двумя украинскими моряками на борту

Об этом в комментарии УНИАН сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

"Моряки стали заложниками судебного спора между владельцем судна и фрахтователем. Фактически, судно находится здесь, в порту, с 7 марта. Мы узнали об этой ситуации от наших моряков-граждан Украины 22 марта, что есть проблемы с питанием, питьевой водой. Поэтому сразу связались с портом, с агентами, и фактически в тот день было доставлено все необходимое для того, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность", - отметил Гаман.

По его словам, в целом количество членов экипажа шесть человек. Двое из них - граждане Украины, остальные - это граждане Азербайджана и Турции.

"Моряки не могут сойти на берег только ввиду того, что может быть угроза безопасности в порту (для суда). Нельзя сейчас судно без экипажа. Зато, в случае необходимости, в сопровождении агентов, определенное количество экипажа может сходить на берег . Есть такая договоренность с руководством порта", - сообщил Гаман.