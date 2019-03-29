В польском Катовице открыли украинское консульство

29 марта, 2019, 22:40

Почетное консульство Украины открыли в пятницу, 29 марта, в польском городе Катовице Силезского воеводства на юге Польши

Об этом сообщает Укринформ.

Посол Украины Андрей Дещица сообщил, что в 2020 году планируется открытие генконсульства Украины во Вроцлаве, а также почетных консульств в городах Кельце и Катовице. Он отметил: если в ближайшее время удастся реализовать эти планы, то останется только два воеводских центра с 16, где нет украинских консульских ячеек.

Посол рассказал, что открытие новых консульских учреждений в Польше обусловлено увеличением количества украинских трудовых мигрантов в Польше, которых примерно 1,5 млн.