В польском Катовице открыли украинское консульство
29 марта, 2019, 22:40
Почетное консульство Украины открыли в пятницу, 29 марта, в польском городе Катовице Силезского воеводства на юге Польши
Об этом сообщает Укринформ.
Посол Украины Андрей Дещица сообщил, что в 2020 году планируется открытие генконсульства Украины во Вроцлаве, а также почетных консульств в городах Кельце и Катовице. Он отметил: если в ближайшее время удастся реализовать эти планы, то останется только два воеводских центра с 16, где нет украинских консульских ячеек.
Посол рассказал, что открытие новых консульских учреждений в Польше обусловлено увеличением количества украинских трудовых мигрантов в Польше, которых примерно 1,5 млн.
- Сейчас в Польше функционирует четыре генеральных консульства (в Гданьске, Варшаве, Кракове и Люблине).
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