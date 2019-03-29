В Польше украинца приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство топором

29 марта, 2019, 15:51

В польском городе Познань осудили украинца к 15 годам лишения свободы за убийство топором мужчины в игровом зале

Об этом сообщает Польское радио.

"Окружной суд в Познани вынес приговор 23-летнему гражданину Украины в виде 15 лет лишения свободы за убийство топором мужчины в игровом зале в городе Любонь в Великопольском воеводстве. Такого наказания просили адвокат подсудимого, и прокурор, и субсидиарный обвинитель", - говорится в сообщении издание.

Кроме того, суд постановил выплатить жене убитого мужчины 150 тыс. злотых (35 тыс. евро) возмещения.

В частности, убийство в городе Любонь, недалеко Познани, произошло 28 января 2018 года. По данным следствия, в тот день местную полицию сообщили о поджоге в зале игровых автоматов. Полиция прибыла на место и обнаружила в сожженном доме тело мужчины с заметными ранениями.

При вскрытии выяснилось, что мужчина погиб в результате удара топором по голове и в грудную клетку.

В убийстве прокуратура обвинила 23-летнего украинца. Он признался в совершении преступления уже во время следствия.

Известно, что украинца также обвинили в хранении наркотиков и поджоге игрового зала. В ходе судебного процесса по этому делу украинец признал свою вину и извинился перед семьей погибшего.

"Я не знаю, как это произошло, я не могу этого объяснить. Мне очень жаль и очень обидно, что так. Я хотел бы это исправить, вернуть время. Мне очень жаль, что я потерял свою жизнь, а прежде всего унес жизнь у другого человека. Я прошу семью убитого простить мне. Мне стыдно перед моими родителями, что я принес им такой стыд. Я не могу это объяснить до сих пор. Я молюсь и прошу Бога прощения. Этот человек ничего плохого не сделал. Я находился под воздействием наркотических средств, потерял самообладание", - сказал подсудимый.

Объявляя приговор, судья, среди прочего, подчеркнул, что обвиняемый изначально выражал раскаяние; он извинился за свое поведение и не скрывал никаких обстоятельствах дела.

"Обвиняемый совершил преступление, и так, как справедливо заметил государственный обвинитель, непонятно только то, для чего он это сделал. Суд, слушая объяснения обвиняемого, с начала этого процесса, как и сегодня, убежден, что обвиняемый фактически не знает, для чего он это сделал. Что абсурдность всей этой ситуации заключается в том, что обвиняемый совершил страшное преступление и сегодня, когда рационально смотрит назад на это событие, он не знает, для чего это сделал ", - отметил судья.