В оккупированном Крыму ФСБ задерживает людей за поддержку крымских татар и активистов, - член Меджлиса
Об этом сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в эфире Еспресо.TV
По его словам, во время массовых обысков крымских татар сотрудники ФСБ провоцировали людей для того, чтобы дополнительно арестовать их.
"В частности, арестовали дополнительно 3 человека. Один случай был возле суда, молодого парня отвезли в Следственный комитет. Двум другим назначили штраф в размере 500 рублей, а другому 5 суток ареста", - сказал Бариев.
Он также рассказал, что 11 из 23 человек являются активистами в плане оказания помощи семьям политзаключенных, а также активистами, которые передают передачки для политзаключенных, в том числе и на территории России. Также среди них есть стримеры и гражданские журналисты.
"Это говорит о том, что они таким образом пытаются свести счеты с теми людьми, которые не согласны и пытаются оказать какую-то помощь людям, которые находятся в ФСБ", - подытожил он.
- Напомним, 27-28 марта ФСБ провела в оккупированном Крыму массовые обыски в домах крымскотатарских активистов и задержала 26 из них.
- По состоянию на 28 марта, по данным сообщества "Крымская солидарность", подконтрольный Кремлю "суд" Симферополя арестовал до 15 мая 15 задержанных крымскотатарских активистов.
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