В Нафтогазе рассказали, что будут делать, если Газпром прекратит транзит через Украину
Об этом заявил глава правления Группы "Нафтогаз" Андрей Коболев в Брюсселе, передает "Укринформ".
Нафтогаз имеет "план В", который должен обеспечить энергетическую безопасность Украины.
"Есть предложение по созданию дополнительных хранилищ газа в Украине, - это работа сейчас идет, и это должно обеспечить нашу энергетическую безопасность. Мы работаем также над увеличением возможностей по импорту из Европейского Союза, и убеждены, что терминалы сжиженного газа будут в полной мере способны заместить российский газ, если Газпром решит выбрать такой вариант. И третье, если рассматривать объемы поставок газа в Украину по другим путям. Как мы понимаем, многие другие страны и газовых дилеров также создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе, которая уже способна выстоять в потенциальном газовом кризисе. Поэтому короткий ответ: больше хранилищ, и больше сжиженного газа", - отметил Коболев.
Контракт между Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года.
Газопровод Nord Stream-2 строится из России в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. Его длина составит более 1200 км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год.
- Коболев также отметил, что "Северный поток-2" не запустят до 2020 года.
- 27 марта Дания не дала разрешения на прокладку газопровода "Северный поток-2" на дне Балтийского моря в своей исключительной экономической зоне.
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