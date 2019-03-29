В Нафтогазе рассказали, что будут делать, если Газпром прекратит транзит через Украину

29 марта, 2019, 18:51

Группа "Нафтогаз" готовит меры на случай полного прекращения транзита российского газа по территории Украины

Об этом заявил глава правления Группы "Нафтогаз" Андрей Коболев в Брюсселе, передает "Укринформ".

Нафтогаз имеет "план В", который должен обеспечить энергетическую безопасность Украины.

"Есть предложение по созданию дополнительных хранилищ газа в Украине, - это работа сейчас идет, и это должно обеспечить нашу энергетическую безопасность. Мы работаем также над увеличением возможностей по импорту из Европейского Союза, и убеждены, что терминалы сжиженного газа будут в полной мере способны заместить российский газ, если Газпром решит выбрать такой вариант. И третье, если рассматривать объемы поставок газа в Украину по другим путям. Как мы понимаем, многие другие страны и газовых дилеров также создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе, которая уже способна выстоять в потенциальном газовом кризисе. Поэтому короткий ответ: больше хранилищ, и больше сжиженного газа", - отметил Коболев.

Контракт между Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года.

Газопровод Nord Stream-2 строится из России в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. Его длина составит более 1200 км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год.