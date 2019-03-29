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В Нафтогазе рассказали, что будут делать, если Газпром прекратит транзит через Украину

Группа "Нафтогаз" готовит меры на случай полного прекращения транзита российского газа по территории Украины

Об этом заявил глава правления Группы "Нафтогаз" Андрей Коболев в Брюсселе, передает "Укринформ".

Нафтогаз имеет "план В", который должен обеспечить энергетическую безопасность Украины.

"Есть предложение по созданию дополнительных хранилищ газа в Украине, - это работа сейчас идет, и это должно обеспечить нашу энергетическую безопасность. Мы работаем также над увеличением возможностей по импорту из Европейского Союза, и убеждены, что терминалы сжиженного газа будут в полной мере способны заместить российский газ, если Газпром решит выбрать такой вариант. И третье, если рассматривать объемы поставок газа в Украину по другим путям. Как мы понимаем, многие другие страны и газовых дилеров также создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе, которая уже способна выстоять в потенциальном газовом кризисе. Поэтому короткий ответ: больше хранилищ, и больше сжиженного газа", - отметил Коболев.

Контракт между Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года.

Газопровод Nord Stream-2 строится из России в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. Его длина составит более 1200 км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год.

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