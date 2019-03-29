В Минобороны тестируют новую форму для военных ВСУ
29 марта, 2019, 14:43
Об этом сообщил советник министра обороны Украины Юрий Бирюков в Facebook .
Министерство обороны получило образцы новой формы для военнослужащих Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщил советник министра обороны Украины Юрий Бирюков в Facebook .
"Вот дождевик, куртка и штаны. Вот зимняя форма, двухкомпонентная куртка и такие же штаны. И окраска - наша, пиксель", - написал Бирюков.
Советник министра сообщил. что сейчас тестовые образцы проходят проверку, их отправили на экспериментальную эксплуатацию десантникам.
По словам Бирюкова, закупку новой формы пока не утвердили.
"Да, это пока тестовые образцы - первые пробы и прикидки. Цена пока "кусается", а бюджет на закупку вещевого обеспечения имеет четкие рамки", - отметил советник министра.
- Напоминаем, с 23 мая 2018 морские пехотинцы Военно-морских сил ВСУ изменили цвет беретов из черных на сине-зеленый цвет морской волны.
- Напомним, 21 ноября 2017 г. украинские десантники получили новые береты - бордовые вместо голубых, а название этих войск изменили с Воздушно-десантных на Десантно-штурмовые. Этот день установили Днем десантника Украины.
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
Читайте также
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-