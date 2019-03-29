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В Минобороны тестируют новую форму для военных ВСУ

Министерство обороны получило образцы новой формы для военнослужащих Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Юрий Бирюков в Facebook .

"Вот дождевик, куртка и штаны. Вот зимняя форма, двухкомпонентная куртка и такие же штаны. И окраска - наша, пиксель", - написал Бирюков.

Советник министра сообщил. что сейчас тестовые образцы проходят проверку, их отправили на экспериментальную эксплуатацию десантникам.

По словам Бирюкова, закупку новой формы пока не утвердили.

"Да, это пока тестовые образцы - первые пробы и прикидки. Цена пока "кусается", а бюджет на закупку вещевого обеспечения имеет четкие рамки", - отметил советник министра.
 
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