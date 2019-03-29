В Киеве закончились бэби-боксы, вместо них родильные отделения выдают справки
Об этом сообщает UBR.
В киевских роддомах не выдают бэби-боксы. Вместо них выдают справки, дающие право получить "пакеты малыша" в управлениях соцзащиты. Однако и там они закончились, говорится в сообщении.
По словам представителей Департамента социальной политики Киевской городской госадминистрации, проблема возникла из-за задержки поставок наборов со стороны Unicef.
Отмечается, что управление соцзащиты задолжали молодым киевским мамам уже около 1000 наборов.
При этом в КГГА заверили, что вскоре проблема должна решиться. Бэби-боксы уже в пути и с понедельника, 1 апреля, их начнут выдавать всем должникам, говорится в сообщении.
"Управление соцзащиты будут обзванивать всех, кому до сих пор не выдали пакет, и приглашать его забрать. Нужно будет только написать одно заявление", - заверили в ведомстве.
В пресс-службе отмечают, что по договоренности с социальными работниками, натуральную помощь можно будет доставить домой.
- Напомним, с сентября 2018 года в Украине новорожденным выдают специальные бэби-боксы с вещами для первых недель. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что это традиция, которую вводят для поддержания рождаемости. Сотни тысяч семей получат такую дополнительную целевую поддержку "
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