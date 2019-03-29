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В Киеве закончились бэби-боксы, вместо них родильные отделения выдают справки

В роддомах столицы закончились "пакеты малыша", роженицам выдают справки на право получения бэби-боксов в управлениях соцзащиты

Об этом сообщает UBR.

В киевских роддомах не выдают бэби-боксы. Вместо них выдают справки, дающие право получить "пакеты малыша" в управлениях соцзащиты. Однако и там они закончились, говорится в сообщении.

По словам представителей Департамента социальной политики Киевской городской госадминистрации, проблема возникла из-за задержки поставок наборов со стороны Unicef.

Отмечается, что управление соцзащиты задолжали молодым киевским мамам уже около 1000 наборов.

При этом в КГГА заверили, что вскоре проблема должна решиться. Бэби-боксы уже в пути и с понедельника, 1 апреля, их начнут выдавать всем должникам, говорится в сообщении.

"Управление соцзащиты будут обзванивать всех, кому до сих пор не выдали пакет, и приглашать его забрать. Нужно будет только написать одно заявление", - заверили в ведомстве.

В пресс-службе отмечают, что по договоренности с социальными работниками, натуральную помощь можно будет доставить домой.

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