В Киеве в пожаре погибли супруги пенсионеры
29 марта, 2019, 11:29
В пятницу, 29 марта, в Киеве произошел пожар в многоэтажке, в результате чего погибли два человека
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Трагедия произошла в Оболонском районе по ул. Автозаводской. Возгорание возникло в одной из квартир на четвертом этаже около 8:00.
Когда сотрудники ГСНС прибыли на место происшествия, они обнаружили тела мужчины 1942 года и женщины 1941 года. Медики пытались спасти жизнь пожилых супругов, однако им это не удалось.
На месте работают следователи, которые выясняют обстоятельства трагедии.
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