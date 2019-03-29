В Киеве в пожаре погибли супруги пенсионеры

29 марта, 2019, 11:29

В пятницу, 29 марта, в Киеве произошел пожар в многоэтажке, в результате чего погибли два человека

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Трагедия произошла в Оболонском районе по ул. Автозаводской. Возгорание возникло в одной из квартир на четвертом этаже около 8:00.

Когда сотрудники ГСНС прибыли на место происшествия, они обнаружили тела мужчины 1942 года и женщины 1941 года. Медики пытались спасти жизнь пожилых супругов, однако им это не удалось.

На месте работают следователи, которые выясняют обстоятельства трагедии.