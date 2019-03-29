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В Киеве сошли с рельсов 7 товарных вагонов

В четверг 28 марта в Киеве сошли с рельсов 7 товарных вагонов

Об этом сообщают "ВартовиЕспресо" .

Вагоны были загружены щебнем. В результате схождения с рельсов они перевернулись, у некоторых поотрывало колеса. К счастью, никто из людей в аварии не пострадал.

В Укрзализныце уточнили, что авария произошла в 22:42 в районе станции Киев-Демеевская на подъездных путях, находящихся на балансе АО "Киев-Днепровское МППЖТ", не входит в состав УЗ.

По предварительной информации, причиной схождения вагонов с рельсов стала ненадлежащая эксплуатация путей. Задержек поездов из-за аварии не зафиксировано.

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