В Киеве сошли с рельсов 7 товарных вагонов
29 марта, 2019, 14:21
В четверг 28 марта в Киеве сошли с рельсов 7 товарных вагонов
Об этом сообщают "ВартовиЕспресо" .
Вагоны были загружены щебнем. В результате схождения с рельсов они перевернулись, у некоторых поотрывало колеса. К счастью, никто из людей в аварии не пострадал.
В Укрзализныце уточнили, что авария произошла в 22:42 в районе станции Киев-Демеевская на подъездных путях, находящихся на балансе АО "Киев-Днепровское МППЖТ", не входит в состав УЗ.
По предварительной информации, причиной схождения вагонов с рельсов стала ненадлежащая эксплуатация путей. Задержек поездов из-за аварии не зафиксировано.
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