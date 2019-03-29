В Киев на Укрпочту прислали "радиоактивную" посылку с РФ

29 марта, 2019, 15:24

На улице Ивана Кирпы в Киеве, на таможенном контроле Укрпочты обнаружили посылку с предупреждением о радиоактивной опасности

Об этом сообщает Информатор.

Подозрительный предмет был отправлен из России.

На место были вызваны сотрудники Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые установили, что на самом деле бочка с "радиоактивным веществом", которая была в коробке, никакой опасности не представляет.

Кому именно предназначалась посылка, не уточняется.