В Киев на Укрпочту прислали "радиоактивную" посылку с РФ
29 марта, 2019, 15:24
На улице Ивана Кирпы в Киеве, на таможенном контроле Укрпочты обнаружили посылку с предупреждением о радиоактивной опасности
Об этом сообщает Информатор.
Подозрительный предмет был отправлен из России.
На место были вызваны сотрудники Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые установили, что на самом деле бочка с "радиоактивным веществом", которая была в коробке, никакой опасности не представляет.
Кому именно предназначалась посылка, не уточняется.
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