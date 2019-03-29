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В Киев на Укрпочту прислали "радиоактивную" посылку с РФ


фото: kiev.informator
На улице Ивана Кирпы в Киеве, на таможенном контроле Укрпочты обнаружили посылку с предупреждением о радиоактивной опасности

Об этом сообщает Информатор.

Подозрительный предмет был отправлен из России.

На место были вызваны сотрудники Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые установили, что на самом деле бочка с "радиоактивным веществом", которая была в коробке, никакой опасности не представляет.

Кому именно предназначалась посылка, не уточняется.

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