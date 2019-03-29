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В феврале реальная зарплата в Украине выросла на 10,7%. Инфографика


фото: cenzor.net
Реальная заработная плата в Украине в феврале 2019 г. увеличилась на 10,7% по сравнению с февралем 2018 года и на 1,7% по сравнению с января 2019 года

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс .

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в феврале 2019 г. увеличилась на 2,2% по сравнению с январем 2019 года, а в годовом измерении - на 20,4%, достигнув 9,429 тыс. грн.

Ведомство уточняет, что в январе-2019 этот показатель составлял 9,223 тыс. грн, в декабре-2018 10,573 тыс. грн, в ноябре - 9,161 тыс. грн, в октябре - 9,218 тыс. грн, в сентябре - 9,042 тыс. грн, в августе - 8,977 тыс. грн, в июле - 9,170 тыс. грн.

По данным Госстата, наибольший рост средней зарплаты штатных работников в феврале 2019 по сравнению с февралем 2018 наблюдался в Донецкой (25,1%), Винницкой (23,3%), Запорожской (22%), Тернопольской (21,6%) , Киевской (21,5%), Харьковской (21,4%), Полтавской (21,3%), Днепропетровской (21,2%), Николаевской (20,9%), Сумской (20,4%), Ивано-Франковский (19,5%), Ривненской (19,4%) областях и в Киеве (19,7%).

Самый высокий уровень зарплат в прошлом месяце зафиксировано в Киеве - 14,513 тыс. грн, самый низкий - в Черновицкой области (7,186 тыс. грн).

В феврале 2019 г. по сравнению с аналогичным месяцем 2018 г. заработная плата всего выросла в профессиональной, научной и технической деятельности - на 37,1%, финансовой и страховой деятельности - на 26,3%, в строительстве - на 25,8%, промышленности - на 25%, сфере информации и телекоммуникаций - на 24,2%, в транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности - на 24%, в операциях с недвижимым имуществом - на 21,4%, сельском хозяйстве - на 21,3%, здравоохранении - на 20,6%, деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания - на 20,2%.

 

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