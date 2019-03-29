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В Египте раскопали неизвестный дворец фараона

Группа археологов из Нью-Йорка открыла древний египетский дворец на месте королевского храма

Об этом пишет Newsweek, передает УНИАН .

Это подтвердили в Министерстве античности Египта. Найденное сооружение примыкает к храму Рамзеса II в древнем городе Абидос, где были похоронены несколько других египетских правителей.

Ученые нашли структуру во время раскопок на месте храма. Как рассказал исследователь Самех Искандер из Университета Нью-Йорка, команда нашла каменную дорожку у юго-западного входа. Она привела исследователей к входу в другое здание, украшенное картушем - пометкой из иероглифов, указывающей на принадлежность монарху. Как оказалось, знаки говорили о фараоне Рамзесе II.

Археологи также нашли краеугольные камни храма, которые были украшены такими же королевскими символами. Эти надписи, а также недавно открытые своды помогут ученым лучше понять роль соборов того времени. Профессор Джоан Флетчер из Университета Йорка сказала Newsweek, что находка не беспрецедентна. К примеру, погребальный храм фараона Рамзеса III в Луксоре тоже был дополнен королевским дворцом рядом.
 

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