В ЦИК напомнили о "дне тишины" перед выборами
29 марта, 2019, 18:38
В субботу 30 марта наступает "День тишины", когда запрещаются любые агитационные мероприятия
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
"Уважаемые кандидаты на пост президента Украины! Не допускайте нарушений и действуйте в рамках действующего законодательства. Каждый из вас должен чувствовать свою ответственность перед избирателями, которые ему доверяют", - говорится в сообщении.
"Какие бы разные вы ни были, но ведение избирательной кампании должно проходить законно. Это первый показатель честной политики и надежного будущего страны. И если вы хотите порядка в стране, начните с порядка в своих избирательных кампаниях", - отмечают в ЦИК.
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