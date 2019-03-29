В ЦИК напомнили о "дне тишины" перед выборами

29 марта, 2019, 18:38

В субботу 30 марта наступает "День тишины", когда запрещаются любые агитационные мероприятия

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"Уважаемые кандидаты на пост президента Украины! Не допускайте нарушений и действуйте в рамках действующего законодательства. Каждый из вас должен чувствовать свою ответственность перед избирателями, которые ему доверяют", - говорится в сообщении.

"Какие бы разные вы ни были, но ведение избирательной кампании должно проходить законно. Это первый показатель честной политики и надежного будущего страны. И если вы хотите порядка в стране, начните с порядка в своих избирательных кампаниях", - отмечают в ЦИК.