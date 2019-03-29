В центре Львова разлили ртуть
29 марта, 2019, 20:45
Во Львове на ул. Глебова на открытой территории обнаружили разлитую ртуть
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Информация о находке поступила спасателям в 7:38 пятницы, 29 марта. На место вызова немедленно выехало отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ГосЧС Украины во Львовской области.
"Спасатели механическим способом собрали ртуть в количестве 1 кг, на площади 46 кв. м, отдельными ячейками, и обработали поверхность специальным раствором. Собранную ртуть в дальнейшем передали в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета для хранения и дальнейшей утилизации", - рассказали в ГосЧС.
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