В центре Львова разлили ртуть

29 марта, 2019, 20:45

Во Львове на ул. Глебова на открытой территории обнаружили разлитую ртуть

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Информация о находке поступила спасателям в 7:38 пятницы, 29 марта. На место вызова немедленно выехало отделение радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ГосЧС Украины во Львовской области.

"Спасатели механическим способом собрали ртуть в количестве 1 кг, на площади 46 кв. м, отдельными ячейками, и обработали поверхность специальным раствором. Собранную ртуть в дальнейшем передали в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета для хранения и дальнейшей утилизации", - рассказали в ГосЧС.