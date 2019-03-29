В Болгарии погибли 3 человека из-за пожара в психиатрической больнице

29 марта, 2019, 09:58

В результате пожара в психиатрической больнице в болгарском городе Пловдив погибло 3 человека

Об этом сообщило руководство больницы общественном радио, передает "Радио Свобода".

Согласно информации, погибли трое пациентов мужского отделения, где произошел пожар.

Остальные 60 пациентов были эвакуированы.

По данным прокуратуры, пожар начался в больничной палате, вероятно, впрочем произошло это случайно или намеренно, правоохранители еще выясняют.

Сообщается, что трое погибших - это мужчины старше 50 лет, которые были госпитализированы из-за агрессивного поведения.