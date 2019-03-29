В Белом доме назвали российских военных в Венесуэле "прямой угрозой"
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.
"Мы решительно предостерегаем силы, которые находятся за пределами Западного полушария, от развертывания военных средств в Венесуэле или в других частях с целью проведения или расширения военных операций", - сказал он.
Болтон добавил, что США будут продолжать защищать свои интересы и интересы своих партнеров в Западном полушарии.
24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета Министерства обороны России - Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолетов в мире Ан-124. В МИД России заявили, что основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы и для достижения этого Вашингтон рассматривает "все варианты".
Бразилия присоединилась к требованиям вывести российские войска из Венесуэлы.
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