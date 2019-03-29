В Белом доме назвали российских военных в Венесуэле "прямой угрозой"

29 марта, 2019, 18:18

США будут рассматривать отправку иностранных военных и военной техники в Венесуэлу как "прямую угрозу" региональной безопасности

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

"Мы решительно предостерегаем силы, которые находятся за пределами Западного полушария, от развертывания военных средств в Венесуэле или в других частях с целью проведения или расширения военных операций", - сказал он.

Болтон добавил, что США будут продолжать защищать свои интересы и интересы своих партнеров в Западном полушарии.

24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета Министерства обороны России - Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолетов в мире Ан-124. В МИД России заявили, что основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы и для достижения этого Вашингтон рассматривает "все варианты".

Бразилия присоединилась к требованиям вывести российские войска из Венесуэлы.