Украина планирует закупить новейшее вооружение в США, - Порошенко

29 марта, 2019, 21:04

Украина продолжит сотрудничество со США в вопросах закупки нового вооружения для ВСУ

Петр Порошенко показал журналистам ситуативную комнату в АП, сообщает пресс-служба президента.

Именно в этой комнате велись переговоры, которые "обеспечили создание мощной мировой коалиции в поддержку Украины", говорится в сообщении.

Президент сообщил, что в ситуационном центре велись переговоры о поставках из США Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"Также мы собираемся сейчас расширить это сотрудничество и будет закуплено дополнительно новейшее вооружение, в том числе и с США", - добавил Порошенко.

Журналистам продемонстрировали систему мониторинга линии соприкосновения в Донбассе. Порошенко подчеркнул, что именно это и предполагает очень эффективный и решительный отпор на любое нарушение режима прекращения огня.

"Враг платит сегодня очень высокую цену за наш огонь, потому что сегодня наши войска уже оснащены, они имеют тепловизионные устройства, антиснайперские комплексы, уникальные противотанковые комплексы", - отметил президент.

В пресс-службе отмечают, что в ситуативной комнате принимались исторические для Украины решения: происходили переговоры с руководством Европейского союза, США, командованием НАТО, отсюда президенту Путину сообщено об отказе в агремане послу РФ в Украине, здесь состоялись телефонные переговоры с Вселенским Патриархом Варфоломеем о Томосе.