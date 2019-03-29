Ученые расшифровали "язык" пчел

29 марта, 2019, 10:47

Американские исследователи разработали технологию перевода языка танца медоносных пчел

Об этом говорится в исследовании биологов из Политехнического университета штата Вирджиния, пишет Phys.org.

Новый калибровочный инструмент позволит переводить коммуникации пчел разных видов. Он основан на калибровочной модели Фриша - этолога, который 60 лет назад получил за свои исследования о пчелах Нобелевскую премию. Он обнаружил, что положение тела пчелы по вертикали указывает направление, а расстояние к нектару можно понять по продолжительности танца.

Этологи из Политехнического университета проанализировали танцы 85 пчел подвида Apis mellifera mellifera. Оказалось, что разные виды пчел, возвращаясь в улей, танцуют по-разному. Пчела-разведчик одного вида говорит, где найти нектар, выполняя в воздухе движения в форме восьмерки, а другие - резко крутят жалом.

Более того, различные пчелы одного вида тоже могут делать абсолютно непохожие движения, поэтому различия среди отдельных пчел оказались гораздо сильнее, чем в среднем по виду. Однако ученые объединили все выполненные комбинации движений и собрали универсальную модель, позволяющую расшифровывать язык пчел.