Ученые расшифровали "язык" пчел
Об этом говорится в исследовании биологов из Политехнического университета штата Вирджиния, пишет Phys.org.
Новый калибровочный инструмент позволит переводить коммуникации пчел разных видов. Он основан на калибровочной модели Фриша - этолога, который 60 лет назад получил за свои исследования о пчелах Нобелевскую премию. Он обнаружил, что положение тела пчелы по вертикали указывает направление, а расстояние к нектару можно понять по продолжительности танца.
Этологи из Политехнического университета проанализировали танцы 85 пчел подвида Apis mellifera mellifera. Оказалось, что разные виды пчел, возвращаясь в улей, танцуют по-разному. Пчела-разведчик одного вида говорит, где найти нектар, выполняя в воздухе движения в форме восьмерки, а другие - резко крутят жалом.
Более того, различные пчелы одного вида тоже могут делать абсолютно непохожие движения, поэтому различия среди отдельных пчел оказались гораздо сильнее, чем в среднем по виду. Однако ученые объединили все выполненные комбинации движений и собрали универсальную модель, позволяющую расшифровывать язык пчел.
- Зачем зебрам нужны полосы? Исследователи из различных университетов США и Великобритании провели опыт с переодеванием лошадей и доказали одну из гипотез.
- Tesla добавила в свои автомобили специальный режим для оставленных в машинах собак
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-