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Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если не исчезнет поток нелегалов

Президент США заявил, что закроет границу или большие участки границы, если Мексика не остановит всю нелегальную иммиграцию в США

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

Президент Соединенных Штатов Америки пригрозил Мексике закрытием границы на следующей неделе.

"Демократы дали нам слабые иммиграционные законы в мире. У Мексики сильнее, они зарабатывают более чем 100 млрд долларов в Соединенных Штатах. Поэтому Конгресс должен изменить наши слабые иммиграционные законы сейчас, а Мексика должна остановить проникновение нелегалов в США через свою страну и наш южный рубеж . Мексика на протяжении многих лет богатела за счет США. Если Мексика немедленно не остановит всю нелегальную иммиграцию в США через южную границу, я закрою границу или большие участки границы на следующей неделе. Мексике было бы очень просто сделать это, но они просто берут наши деньги и продолжают "болтовню". К тому же, мы теряем с ними столько денег, особенно когда нас втягивают в наркоторговлю. Поэтому закрытие границы было бы хорошим решением ", - написал президент США.

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