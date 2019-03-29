Телеканал "Украина" получил больше всего денег от кандидатов по рекламе, - ЧЕСТНО
Об этом рассказала аналитик из партийных финансов движения "ЧЕСТНО" Елена Никулина, сообщает Укринформ.
"Больше всего получил телеканал "Украина", на котором стоимость рекламы является крупнейшей и на котором достаточно активно заказывают (рекламу, - ред.) политики, этот телеканал высокие рейтинги. Телеканал "Украина" получил 260 млн гривень - и это 23% от расходов всех фондов кандидатов, это ощутимая доля, пятая часть расходов", - сообщила Никулина.
По данным "ЧЕСТНО", телеканал "ICTV" получил за предвыборную рекламу 102 млн грн, "Интер" - 100 млн грн, СТБ - 90 млн грн, "1 + 1" - 74 млн грн.
"В первую десятку вошли три компании, которые не являются телеканалами и не дают медиарекламу - это "Медиа-баинг", "Высокий замок" и "Интерконтиненталь", которые предоставляют услуги по размещению наружной рекламы и изготовлению печатной продукции", - отметила аналитик.
Она также отметила, что в ТОП-10 компаний, которым кандидаты перечисляли средства из избирательных фондов, вошел региональный телеканал "Сфера-ТВ", который получил за телерекламу 25 млн грн.
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