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Телеканал "Украина" получил больше всего денег от кандидатов по рекламе, - ЧЕСТНО


фото: akcenty.com.ua
Кандидаты в президенты оплатили предвыборную рекламу на телеканале "Украина" 260 млн грн

Об этом рассказала аналитик из партийных финансов движения "ЧЕСТНО" Елена Никулина, сообщает Укринформ.

"Больше всего получил телеканал "Украина", на котором стоимость рекламы является крупнейшей и на котором достаточно активно заказывают (рекламу, - ред.) политики, этот телеканал высокие рейтинги. Телеканал "Украина" получил 260 млн гривень - и это 23% от расходов всех фондов кандидатов, это ощутимая доля, пятая часть расходов", - сообщила Никулина.

По данным "ЧЕСТНО", телеканал "ICTV" получил за предвыборную рекламу 102 млн грн, "Интер" - 100 млн грн, СТБ - 90 млн грн, "1 + 1" - 74 млн грн.

"В первую десятку вошли три компании, которые не являются телеканалами и не дают медиарекламу - это "Медиа-баинг", "Высокий замок" и "Интерконтиненталь", которые предоставляют услуги по размещению наружной рекламы и изготовлению печатной продукции", - отметила аналитик.

Она также отметила, что в ТОП-10 компаний, которым кандидаты перечисляли средства из избирательных фондов, вошел региональный телеканал "Сфера-ТВ", который получил за телерекламу 25 млн грн.

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