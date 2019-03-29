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Стартовала всеукраинская акция единения "Украина выбирает изменения" с участием кандидата в президенты Тимошенко


фото: Фото надано прес-службою
В Киеве, Мариуполе и Львове проходит Всеукраинская акция единения "Украина выбирает изменения" с участием кандидата в Президенты Украины Юлии Тимошенко

Мероприятие объединило всю нашу страну: митинги одновременно проходят на Михайловской площади в Киеве, где собралось около 20 тыс. человек, на Соборной площади в Мариуполе и на площади перед университетом им. Ивана Франко во Львове, где собралось по 5000 человек.

Об этом пишет официальный сайт "Батькивщины".

Поддержать Юлию Тимошенко на акцию в Киеве пришли ее доверенные лица - глава Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко, волонтер, юрист, общественный активист Геннадий Друзенко, ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта Николай Тихонов. Все они призывали голосовать за кандидата в президенты Юлию Тимошенко.

В то же время на площадях во Львове и Мариуполе выступают первый президент Украины Леонид Кравчук и кандидат в президенты Сергей Тарута, который недавно заявил о поддержке лидера "Батькивщины".

Три города, в которых будет происходить Всеукраинская акция единения, связанные мостом.

Во время своего выступления Юлия Тимошенко напомнила, что за последние месяцы объехала всю Украину от востока до запада, где увидела и пообщалась с тысячами людей. Все они, подчеркнула глава партии, ждут изменения в стране.

Именно поэтому 31 марта, отметила Юлия Тимошенко, станет историческим днем - шансом все изменить.

"Украина сильная и способна пройти испытание. И выйти на путь процветания", - подытожила она.

 

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