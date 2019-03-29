Стало известно, когда состоится следующий саммит Украина-ЕС
Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикарда Джозвяка в Twitter.
Европейскую сторону на мероприятии будет представлять президент Европейского совета Дональд Туск.
"Следующий саммит Украина - ЕС состоится 8 июля. Туск будет участвовать со стороны ЕС. Большой вопрос, кто будет представлять Киев?", - написал Джозвяк.
the next EU- #Ukraine summit will take place on 8 July. Tusk will participate on the EU-side. big question is who will represent Kyiv?- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 29 марта 2019 г.
Прошлогодний саммит Украина-ЕС проходил в Брюсселе, вероятно, нынешняя встреча пройдет в Киеве, однако место проведения еще не объявляли.
На прошедшем саммите Украину представлял президент Петр Порошенко, ЕС - президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
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