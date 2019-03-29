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Стало известно, когда состоится следующий саммит Украина-ЕС


фото: ukranews
Очередной саммит Украина-Евросоюз состоится 8 июля, место проведения пока не сообщается

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикарда Джозвяка в Twitter.

Европейскую сторону на мероприятии будет представлять президент Европейского совета Дональд Туск.

"Следующий саммит Украина - ЕС состоится 8 июля. Туск будет участвовать со стороны ЕС. Большой вопрос, кто будет представлять Киев?", - написал Джозвяк.

Прошлогодний саммит Украина-ЕС проходил в Брюсселе, вероятно, нынешняя встреча пройдет в Киеве, однако место проведения еще не объявляли.

На прошедшем саммите Украину представлял президент Петр Порошенко, ЕС - президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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