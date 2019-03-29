США рассматривают новые санкции против РФ за отправку военных в Венесуэлу
29 марта, 2019, 09:35
Из-за отправки Россией военных в Венесуэлу в поддержку президента Николаса Мадуро США рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций
Об этом сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, передает ВВС.
Абрамс отметил, что появление российских военных в Венесуэле является в большей степени символическим и политическим жестом, поскольку контингент слишком мал, чтобы помочь Мадуро удержаться у власти.
Спецпредставитель США по Венесуэле подчеркнул, что за отправку своих наемников в Каракас РФ "заплатит определенную цену", однако уточнил, что новые санкции являются одним из возможных вариантов ответа со стороны США.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию забрать своих военных из Венесуэлы, а вице-президент США Майк Пенс назвал прибытие российских военных в Венесуэлу провокацией.
- Напомним, президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Евросоюз поддержал оппозицию Венесуэлы и призвал к перевыборам.
- В МИД России заявили, что переброска российского военного контингента в Венесуэле полностью "законная". По их словам, основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году.
- Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта российских военных есть специалисты сил специального назначения, в частности по кибербезопасности.
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