США рассматривают новые санкции против РФ за отправку военных в Венесуэлу

29 марта, 2019, 09:35

Из-за отправки Россией военных в Венесуэлу в поддержку президента Николаса Мадуро США рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций

Об этом сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, передает ВВС.

Абрамс отметил, что появление российских военных в Венесуэле является в большей степени символическим и политическим жестом, поскольку контингент слишком мал, чтобы помочь Мадуро удержаться у власти.

Спецпредставитель США по Венесуэле подчеркнул, что за отправку своих наемников в Каракас РФ "заплатит определенную цену", однако уточнил, что новые санкции являются одним из возможных вариантов ответа со стороны США.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию забрать своих военных из Венесуэлы, а вице-президент США Майк Пенс назвал прибытие российских военных в Венесуэлу провокацией.