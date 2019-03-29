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США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B-за технических проблем с тормозными системами


фото: thedrive
США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами

Об этом сообщается на сайте Командования глобальных ударных сил американских ВВС.

"Во время плановой инспекции систем тормозных парашютов B-1B были выявлены проблемы, которые потенциально затрагивают весь флот таких самолетов", - говорится в сообщении.

Эксплуатация стратегических бомбардировщиков возобновится после завершения всех проверок и решения возникших проблем.

В-1B - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Предназначен для поражения стратегических целей противника с применением как ядерного, так и обычного оружия, а также для оказания поддержки силам общего назначения.

Всего на вооружении США остается 61 стратегический бомбардировщик B-1B Lancer. Они составляют основу стратегической авиации США наряду с B-52 Stratofortress и B-2 Spirit.

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